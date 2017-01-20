Eurosport
Клопп и ученица суперчемпионки из Китая порвали Фирмино и Коутиньо в настольный теннис
Девушка показала футболистам «Ливерпуля», что такое скорость.
18-кратная чемпионка мира Дэн Япин прислала свою ученицу на парный матч героев «Ливерпуля», которая поддавалась как могла, но все равно выиграла.
- Пара Клопп/Лю обыграла Фирмино/Коутиньо 2-1 по партиям.
- «Ливерпуль» занимает в чемпионате Англии третье место.
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