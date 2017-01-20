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Клопп и ученица суперчемпионки из Китая порвали Фирмино и Коутиньо в настольный теннис

Клопп и ученица суперчемпионки из Китая порвали Фирмино и Коутиньо в настольный теннис
Eurosport

57 мин. назад

Девушка показала футболистам «Ливерпуля», что такое скорость.

18-кратная чемпионка мира Дэн Япин прислала свою ученицу на парный матч героев «Ливерпуля», которая поддавалась как могла, но все равно выиграла.

  • Пара Клопп/Лю обыграла Фирмино/Коутиньо 2-1 по партиям.
  • «Ливерпуль» занимает в чемпионате Англии третье место.

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