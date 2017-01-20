AFP
Вандалы бросили кирпич в автомобиль игрока «Вест Хэма» Димитри Пайета
Француз намек понял и ретировался на родину.
Автомобиль Димитри Пайета, припаркованный возле дома футболиста, подвергся атаке вандалов в четверг вечером. Хулиганы бросили кирпич в стекло. По информации очевидцев, на следующий день после инцидента Димитри спешно вылетел во Францию.
- Пайет отказался выступать за «Вест Хэм» и потребовал от руководства продажи. В ответ тренерский штаб перевел 29-летнего полузащитника в молодежную команду, а партнеры по основе удалили француза из группы «Вест Хэма» в WhatsApp.
- Главным претендентом на Пайета считается «Марсель», за который Димитри выступал в 2013-15 годах, перед переходом в «Вест Хэм».
- Покупка француза летом 2015 года обошлась «молотобойцам» в 15 млн евро. За лондонский клуб Димитри отыграл 66 матчей и забил 18 голов.
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