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Перекрестный отец. Майкл Кэррик тащит «Манчестер Юнайтед»

Перекрестный отец. Кэррик тащит «Манчестер Юнайтед»
Никита Басынин

20 ч. назад

Как настоящий дьявол помогает простым смертным.

Одиозный камбэк Погба на «Олд Траффорд» превратился в провал. Самый дорогой футболист в истории скис под руководством переводчика и в тени бесплатного Златана, сподобившись на первый ассист только в 12-м туре. Метания француза продолжаются – к концу января его прически с эмодзи в твиттере впечатляют сильнее бледных цифр (4+3) по системе гол+пас.

Но о футбольных сложностях Поля говорят с терпением. «Погба перенервничал, но такое случается с каждым», – обычно щепетильный к «дьяволам» Невилл сгладил углы после чудовищной игры француза с «Ливерпулем». И это заслуга ветерана, который скрадывает несовершенство Погба в атаке и обороне. Навыками, характером и даже собственной заменой.

Моуринью намекнул на судьбу Кэррика сразу после прихода. Клуб только что продлил англичанина на год, но полузащитник попал в набор парней, с которыми не жалко расстаться. В ответ – никакого нытья, показушного поиска клуба и другой дури. Место апатии заняли спокойствие, терпение и работа. Все – в дьявольской степени.

Жозе позвали строить династию: вполне нормально, что пожилой опорник не возбуждал португальца. Но Майкл исполнил мужика, залив бетоном аргумент в пользу себя. Продукт Фергюсона переборол мощнейшие принципы Моуринью и вместе с местом в старте отбил уважение в панорамном масштабе: от коуча, фанатов, партнеров и прессы.

"Был период, когда Кэррика критиковали все вокруг. Сейчас он и Ибрагимович – ключевые игроки «Манчестера». Простота и выверенность его действий эффективна, а дела команды идут в гору (Дэвид Мэй, бывший защитник «МЮ»)"

Погба обязан англичанину спасением карьеры. Моуринью внедрил Поля перед центрбеками, рассчитывая на разнообразную технику и пас для начала атак. Гари Невилл назвал этот ход главной ошибкой в карьере Жозе. Тренер действительно просчитался: как показал чемпионат Европы, постоянное движение и тонна черновой работы аллергичны для француза.

Погба подбирали напарника – бесполезно. В дуэте центрхавов Эррера был слишком атакующим, Швайни – опальным, а Феллайни – нестабильным. Кэррик мог провалить сдвоенный центр из-за возраста, но Моуринью совместил риск с гениальностью. Переход на трио полузащитников катализировал беспроигышную серию «Юнайтед».

Команда идеально эксплуатирует Майкла. Его основная задача – выбрать и исполнить первый созидающий пас. Британец редко выдвигается вперед, оставляя перед собой роскошную витрину с креативщиками (слева направо: Марсьяль, Погба, Златан, Эррера и Мхитарян). Кэррик достает до каждого почти поровну, а соперник унывает от непредсказуемых амплитуд.

Майкл – последний низкий реджиста высочайшего уровня. Противникам сложно выточить капкан под уникального зверя, поэтому англичанину почти не мешают пасовать (только «Ливерпуль» с демоническим движением от Клоппа). Погба и Эррере не нужно помогать ветерану. Они занимаются своим делом на чужой трети поля – с внедрением Кэррика количество их касаний у чужой штрафной подскочило почти на четверть.

Такой симбиоз работает в обе стороны. Майкл носится очень сдержанно, а ранний прессинг от соседей по линии помогает ему читать передачи. Отсюда солидные 2,5 перехвата и 1,9 выноса за матч плюс шикарная статистика по фолам (90% нарушений в АПЛ-2016/17 с участием британца сделаны против него, и только 10% совершил он сам).

Единственная проблема Кэррика – песок. 35-летний футболист стряхивает простыню каждую утро, и вряд ли выдаст подобный уровень на следующий сезон. «МЮ» не торопится с новым оффером по контракту, который истекает через полгода. Вероятно, клуб предложит Майклу должность тренера. Тем более, сам англичанин не против такой альтернативы.

Но пока Кэррик в порядке настолько, что у реактивного Агуэро лопаются зрачки от проигранных ветерану спринтов. Он не исполняет финтов и практически не общается с прессой. Его скучный образ не сочетается с современным представлением о звездности. Его скучный образ сочетается с «Манчестер Юнайтед», который сотрясал кубками над головой.

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