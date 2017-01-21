Перекрестный отец. Майкл Кэррик тащит «Манчестер Юнайтед»

Одиозный камбэк Погба на «Олд Траффорд» превратился в провал. Самый дорогой футболист в истории скис под руководством переводчика и в тени бесплатного Златана, сподобившись на первый ассист только в 12-м туре. Метания француза продолжаются – к концу января его прически с эмодзи в твиттере впечатляют сильнее бледных цифр (4+3) по системе гол+пас.

Но о футбольных сложностях Поля говорят с терпением. «Погба перенервничал, но такое случается с каждым», – обычно щепетильный к «дьяволам» Невилл сгладил углы после чудовищной игры француза с «Ливерпулем». И это заслуга ветерана, который скрадывает несовершенство Погба в атаке и обороне. Навыками, характером и даже собственной заменой.

Моуринью намекнул на судьбу Кэррика сразу после прихода. Клуб только что продлил англичанина на год, но полузащитник попал в набор парней, с которыми не жалко расстаться. В ответ – никакого нытья, показушного поиска клуба и другой дури. Место апатии заняли спокойствие, терпение и работа. Все – в дьявольской степени.

Жозе позвали строить династию: вполне нормально, что пожилой опорник не возбуждал португальца. Но Майкл исполнил мужика, залив бетоном аргумент в пользу себя. Продукт Фергюсона переборол мощнейшие принципы Моуринью и вместе с местом в старте отбил уважение в панорамном масштабе: от коуча, фанатов, партнеров и прессы.

" Был период, когда Кэррика критиковали все вокруг. Сейчас он и Ибрагимович – ключевые игроки «Манчестера». Простота и выверенность его действий эффективна, а дела команды идут в гору (Дэвид Мэй, бывший защитник «МЮ») "

Погба обязан англичанину спасением карьеры. Моуринью внедрил Поля перед центрбеками, рассчитывая на разнообразную технику и пас для начала атак. Гари Невилл назвал этот ход главной ошибкой в карьере Жозе. Тренер действительно просчитался: как показал чемпионат Европы, постоянное движение и тонна черновой работы аллергичны для француза.

Погба подбирали напарника – бесполезно. В дуэте центрхавов Эррера был слишком атакующим, Швайни – опальным, а Феллайни – нестабильным. Кэррик мог провалить сдвоенный центр из-за возраста, но Моуринью совместил риск с гениальностью. Переход на трио полузащитников катализировал беспроигышную серию «Юнайтед».

Команда идеально эксплуатирует Майкла. Его основная задача – выбрать и исполнить первый созидающий пас. Британец редко выдвигается вперед, оставляя перед собой роскошную витрину с креативщиками (слева направо: Марсьяль, Погба, Златан, Эррера и Мхитарян). Кэррик достает до каждого почти поровну, а соперник унывает от непредсказуемых амплитуд.

Майкл – последний низкий реджиста высочайшего уровня. Противникам сложно выточить капкан под уникального зверя, поэтому англичанину почти не мешают пасовать (только «Ливерпуль» с демоническим движением от Клоппа). Погба и Эррере не нужно помогать ветерану. Они занимаются своим делом на чужой трети поля – с внедрением Кэррика количество их касаний у чужой штрафной подскочило почти на четверть.

Такой симбиоз работает в обе стороны. Майкл носится очень сдержанно, а ранний прессинг от соседей по линии помогает ему читать передачи. Отсюда солидные 2,5 перехвата и 1,9 выноса за матч плюс шикарная статистика по фолам (90% нарушений в АПЛ-2016/17 с участием британца сделаны против него, и только 10% совершил он сам).

Единственная проблема Кэррика – песок. 35-летний футболист стряхивает простыню каждую утро, и вряд ли выдаст подобный уровень на следующий сезон. «МЮ» не торопится с новым оффером по контракту, который истекает через полгода. Вероятно, клуб предложит Майклу должность тренера. Тем более, сам англичанин не против такой альтернативы.

Но пока Кэррик в порядке настолько, что у реактивного Агуэро лопаются зрачки от проигранных ветерану спринтов. Он не исполняет финтов и практически не общается с прессой. Его скучный образ не сочетается с современным представлением о звездности. Его скучный образ сочетается с «Манчестер Юнайтед», который сотрясал кубками над головой.

Другие старания Никиты Басынина:

Дядя Федор. Как Смолов станет королем «Дортмунда»

Чиллаут. Выбери карьеру для Алексиса