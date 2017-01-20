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Sky Sports: «Марсель» отказался от трансфера Пайета, который угрожал порвать кресты ради клуба

Sky Sports: «Марсель» отказался от трансфера Пайета, который угрожал порвать кресты ради клуба
Eurosport

26 мин. назад

Никто не спасет француза от лондонских хулиганов.

«Марсель» не договорился с «Вест Хэмом» о возвращении Димитри Пайета и отказался от идеи трансфера после того, как второе предложение было отклонено. «Молотобойцы» требуют за француза компенсацию в 35 млн евро, а «Марсель» предлагал меньше 30 млн.

  • Пайет отказался выступать за «Вест Хэм» и угрожал порвать крестообразные связки, если руководство «молотобойцев» не отпустит его.
  • Во время матча с «Кристал Пэлас» болельщики «Вест Хэма» распевали песни «Пайет, иди на *** [фиг]», а в ночь на пятницу хулиганы разбили автомобиль игрока, после чего Димитри улетел во Францию.
  • В январе Пайет отказал клубу китайской Суперлиги, несмотря на предложенную зарплату в 580 тыс евро в неделю. В «Вест Хэме» француз зарабатывает еженедельно 145 тыс евро.

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