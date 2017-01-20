AFP
Антонио Конте: «Диего Коста хочет остаться в «Челси»
Форвард сборной Испании готов к матчу с «Халлом».
«Коста готов сыграть с «Халлом». В четверг он тренировался в общей группе, и все прошло очень хорошо. У него больше нет болей в спине, поэтому он готов выйти на поле.
Диего – важный игрок для нас, все мы знаем это. Когда он в форме, то всегда великолепен. Следующий матч станет для него сотым в «Челси»? Это отличное достижение. Сотый матч в одной команде – это здорово, и я надеюсь, что мы отпразднуем это событие победой.
Коста хочет остаться в «Челси», он счастлив с нами. Желания покинуть клуб нет и близко. Он хочет остаться, и для нас это самое главное. Я не вижу никаких проблем в отношениях с Костой», – цитирует Конте официальный сайт «синих».
- Коста пропустил матч с «Лестером». По слухам, у испанца разгорелась ссора с Конте, и он решил уйти из «Челси», но передумал после беседы с одноклубниками.
- Коста делит первое место в таблице бомбардиров АПЛ с Алексисом Санчесом и Златаном Ибрагимовичем (по 14 голов).
- Ранее владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи заявил, что «Челси» готов вести переговоры по продаже Косты, но только летом.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте