Антонио Конте: «Диего Коста хочет остаться в «Челси»

«Коста готов сыграть с «Халлом». В четверг он тренировался в общей группе, и все прошло очень хорошо. У него больше нет болей в спине, поэтому он готов выйти на поле.

Диего – важный игрок для нас, все мы знаем это. Когда он в форме, то всегда великолепен. Следующий матч станет для него сотым в «Челси»? Это отличное достижение. Сотый матч в одной команде – это здорово, и я надеюсь, что мы отпразднуем это событие победой.

Коста хочет остаться в «Челси», он счастлив с нами. Желания покинуть клуб нет и близко. Он хочет остаться, и для нас это самое главное. Я не вижу никаких проблем в отношениях с Костой», – цитирует Конте официальный сайт «синих».

Коста пропустил матч с «Лестером». По слухам, у испанца разгорелась ссора с Конте, и он решил уйти из «Челси», но передумал после беседы с одноклубниками.

Коста делит первое место в таблице бомбардиров АПЛ с Алексисом Санчесом и Златаном Ибрагимовичем (по 14 голов).

Ранее владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи заявил, что «Челси» готов вести переговоры по продаже Косты, но только летом.

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