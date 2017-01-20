AFP

Антонио Конте: «Диего Коста хочет остаться в «Челси»

Конте: «Коста хочет остаться в «Челси»
Eurosport

1 час назад

Форвард сборной Испании готов к матчу с «Халлом».

«Коста готов сыграть с «Халлом». В четверг он тренировался в общей группе, и все прошло очень хорошо. У него больше нет болей в спине, поэтому он готов выйти на поле.

Диего – важный игрок для нас, все мы знаем это. Когда он в форме, то всегда великолепен. Следующий матч станет для него сотым в «Челси»? Это отличное достижение. Сотый матч в одной команде – это здорово, и я надеюсь, что мы отпразднуем это событие победой.

Коста хочет остаться в «Челси», он счастлив с нами. Желания покинуть клуб нет и близко. Он хочет остаться, и для нас это самое главное. Я не вижу никаких проблем в отношениях с Костой», – цитирует Конте официальный сайт «синих».

  • Коста пропустил матч с «Лестером». По слухам, у испанца разгорелась ссора с Конте, и он решил уйти из «Челси», но передумал после беседы с одноклубниками.
  • Коста делит первое место в таблице бомбардиров АПЛ с Алексисом Санчесом и Златаном Ибрагимовичем (по 14 голов).
  • Ранее владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи заявил, что «Челси» готов вести переговоры по продаже Косты, но только летом.

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Овечкин почему-то не захотел забивать «Сент-Луису», но разрешил своим разгромить соперника

01:56
Популярные видео
Кучеров выжал для «Тампы» ассист, но победил все равно «Сан-Хосе»
 173 просмотров4 ч
Царская гонка Шипулина, который добыл золото быстрее лепрекона
2 089 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
«Его нельзя подпускать к мячу». Как Виллиан прорывается в основу «Челси» после смерти матери
2
Игроки «Вест Хэма» удалили Димитри Пайета из группы команды в WhatsApp
3
Габриэл Жезус стал игроком «Манчестер Сити»
4
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сводил игроков на «Ла-Ла Ленд» в свой день рождения
5
Состав «Тоттенхэма» – самый дорогой в АПЛ по версии CIES
6
Клопп и ученица суперчемпионки из Китая порвали Фирмино и Коутиньо в настольный теннис
7
Вандалы бросили кирпич в автомобиль игрока «Вест Хэма» Димитри Пайета
8
Sky Sports: «Марсель» отказался от трансфера Пайета, который угрожал порвать кресты ради клуба
1 час назад
Антонио Конте: «Диего Коста хочет остаться в «Челси»
1 час назад
Sky Sports: «Марсель» отказался от трансфера Пайета, который угрожал порвать кресты ради клуба
3 ч. назад
Вандалы бросили кирпич в автомобиль игрока «Вест Хэма» Димитри Пайета
5 ч. назад
Клопп и ученица суперчемпионки из Китая порвали Фирмино и Коутиньо в настольный теннис
7 ч. назад
«Его нельзя подпускать к мячу». Как Виллиан прорывается в основу «Челси» после смерти матери
Вчера в 16:43
Габриэл Жезус стал игроком «Манчестер Сити»
11 ч. назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сводил игроков на «Ла-Ла Ленд» в свой день рождения
Вчера в 15:29
Игроки «Вест Хэма» удалили Димитри Пайета из группы команды в WhatsApp