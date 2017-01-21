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Шпорный момент. Как Эриксен сделал «Тоттенхэм» лучшей командой зимы

Шпорный момент. Как Эриксен сделал «Тоттенхэм» лучшей командой зимы
Вячеслав Палагин

17 ч. назад

Режиссерский пульт Кристиана выдает только хиты.

В середине декабря Маурисио Почеттино бросил датчанину серьезный вызов: коуч потребовал от него чаще доминировать на поле и брать игру на себя. «Он еще очень молод, но, возможно, мы должны пойти дальше и оценить его характер, игровую позицию и мастерство. Я уверен, что он покажет более зрелый футбол и поймет, в каких аспектах ему нужно прибавить, чтобы вырасти в топ-игрока», – просигнализировал тренер «шпор».

Эту мотивирующую речь Почеттино сопроводил переходом на схему 3-4-3, но даже аргентинец не ожидал, что в новой роли Эриксен так зажжет. Кристиан быстро уловил месседж и выдал ударный отрезок на стыке двух месяцев: в шести последних матчах на его игровой счет упали два гола и четыре ассиста.

В новой расстановке Эриксен занимает позицию одной из двух десяток наряду с Деле Алли. При этом вклад в игру «Тоттенхэма» эти двое вносят по-разному: датчанин ведет игру из глубины и помогает центральным полузащитникам (как правило, Дембеле и Ваньяме), англичанин сосредоточен на фирменных врываниях в штрафную, которыми поразил «Уайт Харт Лейн» еще в прошлом сезоне.

Лучший навык Эриксена – открывания между линий – оставался заблокированным на старте кампании: без Тоби Алдервейрелда «шпоры» испытывали проблемы с продвижением мяча, как следствие, для выхода из обороны команде требовалось больше игроков, чем обычно. Это автоматически ударило по игровому потенциалу Криса: на него свалилось больше соперников, а проявить главный скилл в этой ситуации в разы труднее.

Возвращение Алдервейрлда и переход на новую схему сняли нагрузку с Эриксена: третий защитник (Эрик Дайер) дает дополнительную опцию для первого паса, фулбеки (Уокер и Роуз) заиграли еще выше и могут активнее подключаться по флангу. Последний фактор предопределил прогресс Кристиана: создавая ширину в атаке, Уокер и Роуз не только склеивают соперников, но и освобождают центральную зону датчанину.

Кристиан Эриксен

Как правило, жертвой умного движения Эриксена становится не опорник, а центральный защитник противника. В матче с «Челси» за плеймейкера отвечал Гари Кэйхилл: на первых минутах он активно следовал за Кристианом вглубь поля, но, получив желтую карточку, притормозил. На ролике выше можно заметить, что десятка «шпор» получает мяч совершенно свободно – Кэйхилл предпочел удержать зону вместо того, чтобы выдвинуться наперерез.

Следующий соперник «шпор» – «Вест Бромвич» – действовал чуть иначе, но тоже не сдержал Эриксена. Чтобы прикрыть Роуза и Уокера, «дрозды» переходили на схему 6-3-1 без мяча: с одной стороны, это дает страховку на случай рывков фулбеков, с другой, оставляет команду в меньшинстве в середине поля. Как правило, это преимущество «Тоттенхэма» вырисовывалось в ситуацию четыре на три по центру – Дембеле, Ваньяма, Алли и Эриксен против Якоба, Флетчера и Моррисона.

В отличие от Кэйхилла, защитники «Вест Брома» пытались компенсировать силы по центру, но взамен оголяли свою зону. Идеальным олицетворением этого стал первый гол «шпор» в матче: благодаря численному перевесу по центру Эриксен остался свободен, получил мяч между линиями, выдернул на себя Гарета Маколи, после чего отдал пас в покинутую им зону на Харри Кейна.

Тоттенхэм

Ваньяма замечает открывание Эриксена, отдает в зону между линий

Тоттенхэм

Маколи выдвигается на Эриксена, но оставляет зону, которой пользуется Кейн

Подобными открываниями Кристиан не только ставит в тупик противника, но и облегчает задачу Уокеру с Роузом. Работает эффект домино: зону центрального защитника прикрывает игрок другого амплуа (у «Вест Бромвича» – крайний защитник), зону крайнего защитника – вингер (если для примера мы снова берем «Вест Бромвич»), соответственно, возможность для приема мяча и пространство получают латерали «шпор» (ровно треть моментов «Тоттенхэма» создали именно Уокер и Роуз).

Аналогичным образом Эриксен взаимодействует с парой опорников. Оттягиваясь ближе к своим воротам, Кристиан подкидывает дилемму для полузащитников соперника: прессинговать Ваньяму и Дембеле, но оставлять без прикрытия Эриксена, или сосредоточиться на Эриксене, но позволить Ваньяме и Дембеле свободно продвигать мяч. В такие моменты схема «шпор» трансформируется в 3-3-3-1: разновидность этой расстановки культивирует учитель Почеттино Марсело Бьелса.

Тоттенхэм

Из движения Эриксена вытекает численное преимущество шпор против тройки нападающих «Челси» (четыре на три): если Матич попытается запрессинговать Ваньяму, Кристиан останется совершенно один

Со схемой 3-4-3 «Тоттенхэм» отыграл только четыре матча – выборка маловата, чтобы делать далеко идущие выводы, но прогресс четко прослеживается в статистике команды и лично Эриксена. В новой формации «шпоры» наносят всего на 1 удар больше, однако качество этих ударов возросло – 0,137 xG на удар по сравнению с 0,087. Цифры Кристиана впечатляют не меньше: 3,7 момента для партнеров по сравнению с 2,4 ранее.

«Я никогда не был игроком, который возьмет мяч и пустится в дриблинг, обыгрывая одного соперника за другим. Я всегда был парнем, который тайком открывается для приема мяча и пытается творить. Если вы достаточно умны, вам не придется много бегать». Эти слова Кристиан произнес уже после челленджа Почеттино: он действительно начал доминировать над соперником, а тренер создал идеальные условия для игрока.

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