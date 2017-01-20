Стивен Джеррард стал тренером академии «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил о возвращении Стивена Джеррарда. Бывший капитан «красных» займет должность тренера в клубной академии. К исполнению обязанностей Джеррард приступит в феврале.

«Кажется, круг замкнулся. Я вернулся в то место, где моя профессиональная карьера началась. Но мой шаг основан не на эмоциях – все дело в том, что я могу предложить «Ливерпулю», какой вклад могу внести.

Это отличная возможность для меня учиться и развиваться в качестве тренера и передавать знания, идеи и опыт молодым футболистам в важный период их развития», – сказал Джерарард официальному сайту «красных».

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, выиграл 2 Кубка Англии, 3 Кубка английской лиги, Лигу чемпионов-2004/05, Кубок УЕФА-2000/01, по 2 Суперкубка Англии и Европы.

В составе мерсисайдцев он сыграл 710 матчей и забил 186 голов.

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