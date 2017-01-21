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Хосеп Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити»
Пеп что-то подозревает.
Коуч манкунианцев рассказал о завышенных ожиданиях от его работы.
«Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити». В команде собраны отличные игроки, они уже доказывали свою силу в этом и прошлых сезонах. Как я могу сказать, что они недостаточно хороши? Не потерплю неуважения к своим игрокам, всех этих вопросов о том, достаточно ли они квалифицированы для меня.
Возможно, ожидания от моего приезда в АПЛ были слишком завышены. Теперь вы [журналисты] понимаете, насколько ваши статьи комплементарны ко мне после нашей удачной серии на старте сезона.
Нам нужно выстроить команду, сейчас я работаю над этим. Я первым пойму, если не буду подходить коллективу, тогда мы обсудим с клубом все вопросы и найдем решение», – цитирует Гвардиолу The Guardian.
- После 21-го тура АПЛ-2016/17 «Сити» занимает пятое место в таблице (42 очка).
- 15 января Пеп потерпел самое крупное поражение в чемпионатах за всю карьеру – испанца уничтожил «Эвертон» (0:4).