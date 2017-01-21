Imago

Хосеп Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити»

Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хорош для «Ман Сити»
Eurosport

22 ч. назад

Пеп что-то подозревает.

Коуч манкунианцев рассказал о завышенных ожиданиях от его работы.

«Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити». В команде собраны отличные игроки, они уже доказывали свою силу в этом и прошлых сезонах. Как я могу сказать, что они недостаточно хороши? Не потерплю неуважения к своим игрокам, всех этих вопросов о том, достаточно ли они квалифицированы для меня.

Возможно, ожидания от моего приезда в АПЛ были слишком завышены. Теперь вы [журналисты] понимаете, насколько ваши статьи комплементарны ко мне после нашей удачной серии на старте сезона.

Нам нужно выстроить команду, сейчас я работаю над этим. Я первым пойму, если не буду подходить коллективу, тогда мы обсудим с клубом все вопросы и найдем решение», – цитирует Гвардиолу The Guardian.

  • После 21-го тура АПЛ-2016/17 «Сити» занимает пятое место в таблице (42 очка).
  • 15 января Пеп потерпел самое крупное поражение в чемпионатах за всю карьеру – испанца уничтожил «Эвертон» (0:4).

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг

02:38
Популярные видео
Германо-норвежский фотофиниш мужской эстафеты в Антерсельве, сделавший субботу немецким праздником
4 129 просмотров12 ч
Укороченное нечто Зверева, летающий Монфис и еще 3 топовых удара шестого дня Australian Open
3 205 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться
1
Хосеп Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити»
2
Перекрестный отец. Майкл Кэррик тащит «Манчестер Юнайтед»
3
На стадионе «Арсенала» «Эмирейтс» повесили баннер с изображением Алексиса Санчеса и его собак
4
Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
5
«Его нельзя подпускать к мячу». Как Виллиан прорывается в основу «Челси» после смерти матери
6
Шпорный момент. Как Эриксен сделал «Тоттенхэм» лучшей командой зимы
7
Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» – клуб побольше, чем «Манчестер Сити»
8
Daily Mail: Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» год назад, но об этом никто не знал
7 ч. назад
Уго затянул. Льорис доказал Пепу Гвардиоле, что место в таблице зависит от вратаря
9 ч. назад
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии
10 ч. назад
Речной «Сток». Пара рекордов Уэйна Руни и еще 3 юбилея ничьей «Манчестер Юнайтед» с «гончарами»
11 ч. назад
Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
10 ч. назад
Уэйн Руни спас для «МЮ» ничью в матче чемпионата Англии со «Сток Сити»
12 ч. назад
Все 5 мощных голов матча, в котором «Ливерпуль» встал на колени перед аутсайдером АПЛ
14 ч. назад
«Суонси» победил «Ливерпуль» в чемпионате Англии благодаря дублю Фернандо Льоренте
15 ч. назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Браво? Место в таблице не зависит от вратаря»