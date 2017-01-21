twitter

Daily Mail: Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» год назад, но об этом никто не знал

Daily Mail: Агуэро продлил контракт с «Ман Сити» год назад, но об этом никто не знал
Eurosport

19 ч. назад

Тайну раскрыл Гвардиола.

Форвард и его агент встретились с Пепом в четверг вечером в итальянском ресторане, чтобы обсудить положение аргентинца в клубе. Серхио почувствовал неопределенность после покупки Габриэла Жесуса за 31 млн евро.

В разговоре Гвардиола объяснил, что ожидал от игрока большего в этом сезоне, но заверил, что Агуэро покинет «Манчестер» только по собственному желанию.

«Мы не говорили о контракте. У него уже есть долгосрочное соглашение. Думаю, он продлил его. Серхио останется в клубе, пока сам не захочет уйти. Он наш лучший нападающий, мы нуждаемся в нем. Моя цель – помочь ему играть еще круче», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Изданию стали известны подробности нового соглашения аргентинца. Срок – до 2020 года (предыдущее – до 2019-го), недельная зарплата – 277 тысяч евро.

  • Ранее Yahoo! Sport сообщал, что Гвардиола готов продать игрока в случае выгодной сделки.
  • В сезоне-2016/17 Агуэро забил 18 голов в 22 играх за «Сити».

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг

02:38
Популярные видео
Германо-норвежский фотофиниш мужской эстафеты в Антерсельве, сделавший субботу немецким праздником
4 145 просмотров12 ч
Укороченное нечто Зверева, летающий Монфис и еще 3 топовых удара шестого дня Australian Open
3 217 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться
1
Хосеп Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити»
2
Перекрестный отец. Майкл Кэррик тащит «Манчестер Юнайтед»
3
На стадионе «Арсенала» «Эмирейтс» повесили баннер с изображением Алексиса Санчеса и его собак
4
Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
5
«Его нельзя подпускать к мячу». Как Виллиан прорывается в основу «Челси» после смерти матери
6
Шпорный момент. Как Эриксен сделал «Тоттенхэм» лучшей командой зимы
7
Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» – клуб побольше, чем «Манчестер Сити»
8
Daily Mail: Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» год назад, но об этом никто не знал
7 ч. назад
Уго затянул. Льорис доказал Пепу Гвардиоле, что место в таблице зависит от вратаря
9 ч. назад
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии
10 ч. назад
Речной «Сток». Пара рекордов Уэйна Руни и еще 3 юбилея ничьей «Манчестер Юнайтед» с «гончарами»
11 ч. назад
Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
10 ч. назад
Уэйн Руни спас для «МЮ» ничью в матче чемпионата Англии со «Сток Сити»
12 ч. назад
Все 5 мощных голов матча, в котором «Ливерпуль» встал на колени перед аутсайдером АПЛ
14 ч. назад
«Суонси» победил «Ливерпуль» в чемпионате Англии благодаря дублю Фернандо Льоренте
15 ч. назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Браво? Место в таблице не зависит от вратаря»