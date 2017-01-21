Daily Mail: Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» год назад, но об этом никто не знал

Форвард и его агент встретились с Пепом в четверг вечером в итальянском ресторане, чтобы обсудить положение аргентинца в клубе. Серхио почувствовал неопределенность после покупки Габриэла Жесуса за 31 млн евро.

В разговоре Гвардиола объяснил, что ожидал от игрока большего в этом сезоне, но заверил, что Агуэро покинет «Манчестер» только по собственному желанию.

«Мы не говорили о контракте. У него уже есть долгосрочное соглашение. Думаю, он продлил его. Серхио останется в клубе, пока сам не захочет уйти. Он наш лучший нападающий, мы нуждаемся в нем. Моя цель – помочь ему играть еще круче», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Изданию стали известны подробности нового соглашения аргентинца. Срок – до 2020 года (предыдущее – до 2019-го), недельная зарплата – 277 тысяч евро.

Ранее Yahoo! Sport сообщал, что Гвардиола готов продать игрока в случае выгодной сделки.

В сезоне-2016/17 Агуэро забил 18 голов в 22 играх за «Сити».

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