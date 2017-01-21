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Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» – клуб побольше, чем «Манчестер Сити»

Почеттино: «Тоттенхэм» – клуб побольше, чем «Манчестер Сити»
Eurosport

19 ч. назад

Аргентинец разжег перед матчем.

«Исторически «Тоттенхэм» куда больший клуб, чем «Манчестер Сити». Болельщики «шпор» – круче. Между «Эспаньолом» и «Барселоной» можно измерить зазор, а в Англии это слишком трудно. Это совершенно другой мир.

Гвардиоле нужно время. Он в положении, когда от него ждут титулов. «Сити» может это сделать, но нужно подождать. Хосепу не нужно ничего доказывать – просто работай, и все. Он уже показал всему миру свое мастерство в «Барселоне» и «Баварии», так что ждите до финиша чемпионата. Уверен, Гвардиола за что-нибудь поборется», – цитирует Почеттино Goal.com.

  • После 21 тура «Тоттенхэм» занимает второе место в АПЛ (45 очков). «Сити» – пятый (42).
  • Команды сыграют между собой 21 января в 20:30.

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