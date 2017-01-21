ФИФА разрешила защитнику сборной Камеруна Жоэлю Матипу играть за «Ливерпуль»

Чиновники разбанили игрока после того, как скаузеры попросили ФИФА разъяснить детали дела. Вместо этого организация сняла с клуба и защитника все обвинения – теперь команда может заявлять его на матчи, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

Матипа отстранили от выступления за клуб после отказа играть за сборную Камеруна на КАН и жалобы местной федерации футбола.

Перед турниром 25-летний Матип заявил, что завершил международную карьеру.

Защитник пропустил матч против «МЮ» и встречу на Кубок Англии.

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