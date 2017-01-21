AFP

ФИФА разрешила защитнику сборной Камеруна Жоэлю Матипу играть за «Ливерпуль»

ФИФА разрешила Матипу играть за «Ливерпуль»
Eurosport

18 ч. назад

Теперь на Африку можно наплевать официально.

Чиновники разбанили игрока после того, как скаузеры попросили ФИФА разъяснить детали дела. Вместо этого организация сняла с клуба и защитника все обвинения – теперь команда может заявлять его на матчи, сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

  • Матипа отстранили от выступления за клуб после отказа играть за сборную Камеруна на КАН и жалобы местной федерации футбола.
  • Перед турниром 25-летний Матип заявил, что завершил международную карьеру.
  • Защитник пропустил матч против «МЮ» и встречу на Кубок Англии.

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