Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни передал на благотворительность 1,4 миллиона евро

Уэйн перечислил детям все доходы от матча «МЮ» против «Эвертона», который прошел в августе на «Олд Траффорд» и был приурочен к 12-летию перехода игрока в «Манчестер».

Деньги ушли на счета четырех организаций – национального общества защиты детей от жестокого обращения, манчестерского фонда, детского хосписа Claire House и детского фонда Alder Hey, сообщает The Sun.

Уэйн Руни выступал за «Эвертон» с 2002-го по 2004 год.

«МЮ» заплатил за форварда 30 млн евро.

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