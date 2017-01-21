На стадионе «Арсенала» «Эмирейтс» повесили баннер с изображением Алексиса Санчеса и его собак

Надпись на полотне: «Хорошие мальчики».

Идею предложила фанатская группа REDaction, которая работает над улучшением атмосферы на стадионе. Болельщики надеются, что баннер понравится Санчесу. Они ждут, что хорошее отношение подтолкнет игрока к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Daily Mail.

Санчес регулярно размещает в инстараме фото с двумя лабродорами – Хамбером и Атомом.

В сезоне-2016/17 нападающий провел 21 матч в АПЛ и забил 14 голов.

Алексисом интересуются «Ювентус» и «Ман Сити».

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