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На стадионе «Арсенала» «Эмирейтс» повесили баннер с изображением Алексиса Санчеса и его собак

На «Эмирейтс» повесили баннер с изображением Санчеса и его собак
Eurosport

16 ч. назад

Алексей Панин завидует чилийцу.

Надпись на полотне: «Хорошие мальчики».

Идею предложила фанатская группа REDaction, которая работает над улучшением атмосферы на стадионе. Болельщики надеются, что баннер понравится Санчесу. Они ждут, что хорошее отношение подтолкнет игрока к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Daily Mail.

  • Санчес регулярно размещает в инстараме фото с двумя лабродорами – Хамбером и Атомом.
  • В сезоне-2016/17 нападающий провел 21 матч в АПЛ и забил 14 голов.
  • Алексисом интересуются «Ювентус» и «Ман Сити».

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