Уго Льорис: «При Андре Виллаш-Боаше и Тиме Шервуде в «Тоттенхэме» был бардак»

«С Почеттино в «Тоттенхэме» мы постоянно растем, и никто не знает, каких еще высот достигнем. О том, что в нем особенного, я мог бы говорить часами. Уже при знакомстве с Маурисио становится понятно, что это большая личность. У него есть харизма, иногда он может быть жестким, когда беседуешь с ним с глаза на глаз, а иногда – наоборот. Я знаю, о чем говорю, потому что в команде с 2012 года.

В первые два сезона работал с двумя другими тренерами (Андре Виллаш-Боашем и Тимом Шервудом). В какой-то момент даже думал об уходе из клуба. Однако когда в команду пришел Почеттино со своим проектом, отношения в команде изменились и стали доверительными. До его прихода был бардак, а сегодня – дисциплина и хорошие взаимоотношения» – цитирует Льориса L`Equipe.

Француз перешел в «Тоттенхэм» в 2012 году и провел за клуб 188 матчей.

Летом 2016 года француз стал серебряным призером Евро.

Маурисио Почеттино возглавил лондонцев в мае 2014-го.

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