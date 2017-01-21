Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Браво? Место в таблице не зависит от вратаря»

Коуч манкунианцев ответил на вопрос об игре чилийского голкипера. «Место в таблице не зависит от вратаря. Если бы это было так, для меня все стало бы слишком легко. Чтобы играть лучше, нужно использовать свои шансы и пропускать меньше голов», – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Браво – один их худших киперов АПЛ по числу сэйвов.

Ранее сообщалось, что летом «Сити» купит нового вратаря.

Сам Клаудио изъявлял желание вернуться в «Барсу» даже на позицию запасного.

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