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«Суонси» победил «Ливерпуль» в чемпионате Англии благодаря дублю Фернандо Льоренте
Роберто Фирмино тоже сделал дубль, но гол Гильфи Сигурдссона решил игру – 2:3.
Голы:
0:1 – Фернандо Льоренте, 48'
0:2 – Фернандо Льоренте, 52'
1:2 – Роберто Фирмино, 55'
2:2 – Роберто Фирмино, 69'
2:3 – Гильфи Сигурдссон, 74'
- «Суонси» впервые выиграл на «Энфилде» в АПЛ.
- Джордан Хендерсон первым в Европе отдал 1500 пасов за сезон.
- «Ливерпуль» идет на третьем месте с 45 очками. «Суонси» – на последнем месте с 15 баллами.
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