Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»

«МЮ» забил в свои ворота в матче 22-го тура АПЛ против «Стока» уже на 19-й минуте и почти всю игру провел в роли отыгрывающегося. Уже в добавленное время манкунианцы заработали штрафной на фланге. Подошедший к мячу Уэйну Руни вместо навеса пробил по воротам, и этот риск оправдался в полной мере.

Руни не только спас «МЮ» от поражения, но и установил клубный рекорд. Этот гол стал для Уэйна 250-м в составе «красных дьяволов», и он вышел на чистое первое место среди бомбардиров «красных дьяволов». Прежний рекорд принадлежал сэру Бобби Чарльтону (249).

Руни забил 5 мячей в 26 матчах сезона-2016/17.

«МЮ» занимает шестое место в АПЛ.

В следующем туре команда Жозе Моуринью примет «Халл».

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