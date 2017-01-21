AFP

Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»

Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
Eurosport

11 ч. назад

Такими важными и эффектными и должны быть исторические мячи.

«МЮ» забил в свои ворота в матче 22-го тура АПЛ против «Стока» уже на 19-й минуте и почти всю игру провел в роли отыгрывающегося. Уже в добавленное время манкунианцы заработали штрафной на фланге. Подошедший к мячу Уэйну Руни вместо навеса пробил по воротам, и этот риск оправдался в полной мере.

Руни не только спас «МЮ» от поражения, но и установил клубный рекорд. Этот гол стал для Уэйна 250-м в составе «красных дьяволов», и он вышел на чистое первое место среди бомбардиров «красных дьяволов». Прежний рекорд принадлежал сэру Бобби Чарльтону (249).

  • Руни забил 5 мячей в 26 матчах сезона-2016/17.
  • «МЮ» занимает шестое место в АПЛ.
  • В следующем туре команда Жозе Моуринью примет «Халл».

Все о чемпионате Англии

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг

02:38
Популярные видео
Германо-норвежский фотофиниш мужской эстафеты в Антерсельве, сделавший субботу немецким праздником
4 131 просмотров12 ч
Укороченное нечто Зверева, летающий Монфис и еще 3 топовых удара шестого дня Australian Open
3 205 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться
1
Хосеп Гвардиола: «Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити»
2
Перекрестный отец. Майкл Кэррик тащит «Манчестер Юнайтед»
3
На стадионе «Арсенала» «Эмирейтс» повесили баннер с изображением Алексиса Санчеса и его собак
4
Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
5
«Его нельзя подпускать к мячу». Как Виллиан прорывается в основу «Челси» после смерти матери
6
Шпорный момент. Как Эриксен сделал «Тоттенхэм» лучшей командой зимы
7
Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» – клуб побольше, чем «Манчестер Сити»
8
Daily Mail: Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» год назад, но об этом никто не знал
7 ч. назад
Уго затянул. Льорис доказал Пепу Гвардиоле, что место в таблице зависит от вратаря
9 ч. назад
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии
10 ч. назад
Речной «Сток». Пара рекордов Уэйна Руни и еще 3 юбилея ничьей «Манчестер Юнайтед» с «гончарами»
11 ч. назад
Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
10 ч. назад
Уэйн Руни спас для «МЮ» ничью в матче чемпионата Англии со «Сток Сити»
12 ч. назад
Все 5 мощных голов матча, в котором «Ливерпуль» встал на колени перед аутсайдером АПЛ
14 ч. назад
«Суонси» победил «Ливерпуль» в чемпионате Англии благодаря дублю Фернандо Льоренте
15 ч. назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Браво? Место в таблице не зависит от вратаря»