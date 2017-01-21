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Речной «Сток». Пара рекордов Уэйна Руни и еще 3 юбилея ничьей «Манчестер Юнайтед» с «гончарами»

Речной «Сток». Пара рекордов Руни и еще 3 юбилея ничьей «МЮ» с «гончарами»
Артем Мазилкин

9 ч. назад

Красивые даты, дебюты, дни рождения – вот это все.

Юбиляры матча «Сток» – «Манчестер Юнайтед»
Юбиляры матча «Сток» – «Манчестер Юнайтед»
Юбиляры матча «Сток» – «Манчестер Юнайтед»
Юбиляры матча «Сток» – «Манчестер Юнайтед»
Юбиляры матча «Сток» – «Манчестер Юнайтед»
  • Матч 22-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:1.
  • Счет на 19-й минуте открыл Мата, забивший в свои ворота.
  • Руни на 94-й минуте божественным ударом со штрафного спас для «Юнайтед» ничью.
  • «Манчестер» не проигрывает в чемпионате на протяжении 13 встреч.
  • Последнее поражение команде Жозе Моуринью нанес «Челси» 23 октября 2016 года.
  • В 23-м туре АПЛ манкунианцы примут «Халл Сити».

«Сток» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

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