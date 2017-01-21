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Речной «Сток». Пара рекордов Уэйна Руни и еще 3 юбилея ничьей «Манчестер Юнайтед» с «гончарами»
Красивые даты, дебюты, дни рождения – вот это все.
- Матч 22-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:1.
- Счет на 19-й минуте открыл Мата, забивший в свои ворота.
- Руни на 94-й минуте божественным ударом со штрафного спас для «Юнайтед» ничью.
- «Манчестер» не проигрывает в чемпионате на протяжении 13 встреч.
- Последнее поражение команде Жозе Моуринью нанес «Челси» 23 октября 2016 года.
- В 23-м туре АПЛ манкунианцы примут «Халл Сити».
«Сток» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
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