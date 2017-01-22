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Уго затянул. Льорис доказал Пепу Гвардиоле, что место в таблице зависит от вратаря

Уго затянул. Льорис доказал Пепу, что место в таблице зависит от вратаря
Руслан Хрипун

7 ч. назад

А Деле Алли и Хынмин Сон – что нет.

После болезненного поражения от «Эвертона» команда Гвардиолы не слазила с ворот Льориса в первом тайме. 11 ударов нанесли «горожане», из которых 5 ушли в створ (лондонцы – ни одного), но Льорис казался непробиваемым. Вратарь «шпор» тащил все удары, в том числе, выстрел Агуэро почти в упор.

Тем удивительнее, что в начале второго тайма Льорис организовал дичайший привоз, опровергнув предматчевое утверждение Хосепа (тот защищал Клаудио Браво) о важности голкипера для результата. После перерыва «Тоттенхэм» перешел на игру в два нападающих и четыре защитника, которые играли очень высоко и часто получали мяч себе за спину. Льорис их страховал, но секундное замешательство Уго позволило Сане открыть счет с подозрениями на игру рукой.

Француз так близко к сердцу принял ошибку, что через несколько минут еще раз подыграл «Сити». Возможно, все дело в негативной для француза ауре «Этихада», где Льорис в последних четырех матчах пропустил уже 12 голов. Кипер помог Кевину де Брёйне прервать серию из 15 матчей без голов в чемпионате. В последний раз бельгиец забивал «Борнмуту» в сентябре.

«Сити» был хорош, но не идеален: «горожане» отказались сушить игру и позволили лондонцам в нее вернуться. Уокер взорвал правый фланг, а Деле Алли доказал, что он один из лучших в чемпионате по умению играть на опережение. Гол стал для молодого полузащитника 11-м в сезоне, и это на 1 больше, чем в прошлом.

«Горожане» рванули в атаку, продолжая сталкивать лбами центральных защитников «Тоттенхэма». После очередного заброса на ход Стерлингу семерка «Сити» выскочил один на один с Льорисом, Рахим пробил, но перед этим получил толчок в спину от Дайера. Почему судья Маринер не поставил пенальти – загадка. Пока Гвардиола мордовал резервного арбитра, «шпоры» еще раз взорвали фланг Клиши и сравняли счет. Бедный Пеп – это был удар ниже пояса.

На последние минуты манчестерский капитан Врунгель откупорил последнюю бутылку шампанского в надежде, что яхта доплывет до победного финиша: на поле выскочил новичок Габриэл Жезус. Нападающий сборной Бразилии первым ударом едва не забросил мяч головой в девятку, а вторым забил. Это был бы идеальный дебют и камбэк, не испорть все поднятым флажком улыбчивый лайнсмен – офсайд.

«Сити» играл лучше, но в ключевые моменты матча команде не хватило выдержки и инстинкта киллера, чтобы к итогу встречи не осталось никаких вопросов. Впервые с 2014 года команды Гвардиолы упустила преимущество в два мяча на своем поле, но Пепу некого винить, кроме себя. Пока что «Сити» зависит не только от вратаря, но и от обстоятельств, которых его команда еще не научилась быть выше.

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