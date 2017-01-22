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«Арсенал» забил победный гол на 98-й минуте и поднялся на второе место чемпионата Англии

«Арсенал» забил победный гол на 98-й минуте и поднялся на второе место
Eurosport

7 ч. назад

В 22-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на «Эмирейтс» выиграл у «Бёрнли» – 2:1.

«Арсенал» – «Бёрнли» – 2:1

Голы:

1:0 – Шкодран Мустафи, 59'

1:1 – Андре Грей (пенальти), 90+3'

2:1 – Алексис Санчес, 90+8'

Удаление:

Гранит Джака («Арсенал»), 65'

  • После этой игры «канониры» поднялись на второе место в чемпионате Англии.
  • Команда Шона Дайча опустилась на 13-ю строчку, у клуба из графства Ланкашир 26 очков.
  • Следующий матч «Арсенал» проведет в Кубке Англии против «Саутгемптона».
  • Встреча начнется 28 января в 20:30 по московскому времени.
  • «Бёрнли» в четвертом раунде Кубка сыграет с «Бристоль Сити».
  • Стартовый свисток – 28 января в 18:00 по Москве.

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