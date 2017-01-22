Жозе Моуринью уволил болбоев, работавших на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приказал убрать с «Олд Траффорд» всех болбоев. Португалец остался недоволен тем, что они недостаточно быстро подают мячи в те моменты, когда «Юнайтед» проигрывает. Вместо мальчиков и девочек Жозе вызвал игроков из команды U-16, считая, что таким образом они быстрее привыкнут к взрослому футболу, сообщает Mirror.

Моуринью прогнал детей после матча 21-го тура АПЛ, в котором «МЮ» на 82-й минуте вырвал ничью у «Ливерпуля».

«Дьяволы» занимают в Премьер-лиге шестое место с 41 одним баллом.

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