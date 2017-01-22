AFP

Жозе Моуринью уволил болбоев, работавших на «Олд Траффорд»

Моуринью уволил болбоев, работавших на «Олд Траффорд»
Eurosport

11 ч. назад

Португалец оказался беспощаден к детям.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приказал убрать с «Олд Траффорд» всех болбоев. Португалец остался недоволен тем, что они недостаточно быстро подают мячи в те моменты, когда «Юнайтед» проигрывает. Вместо мальчиков и девочек Жозе вызвал игроков из команды U-16, считая, что таким образом они быстрее привыкнут к взрослому футболу, сообщает Mirror.

  • Моуринью прогнал детей после матча 21-го тура АПЛ, в котором «МЮ» на 82-й минуте вырвал ничью у «Ливерпуля».
  • «Дьяволы» занимают в Премьер-лиге шестое место с 41 одним баллом.

Читайте наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видеопересказ очередного триумфа женской немецкой сборной

02:37
Популярные видео
Как первая ракетка мира попрощалась с первым турниром «Большого шлема»
4 934 просмотров10 ч
Главный по теннису: «Извини, Кузнецова, но бог не будет линейным на твоем следующем матче»
3 598 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться
1
Уэйн Руни забил изумительный гол на 94-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»
2
Жозе Моуринью уволил болбоев, работавших на «Олд Траффорд»
3
Уго затянул. Льорис доказал Пепу Гвардиоле, что место в таблице зависит от вратаря
4
Гранит Джака получил пятую красную карточку за полтора сезона и стал лидером топ-5 чемпионатов
5
Часов не наблюдают. «Арсенал» втащил себя на второе место на 98-й минуте
6
«Арсенал» забил победный гол на 98-й минуте и поднялся на второе место чемпионата Англии
7
Перемывать Косте. Чем запомнился бомбардир «Челси» в первом матче после примирения
8
Сеск Фабрегас вышел в старте 5 раз, но лидирует в «Челси» по количеству ассистов
3 ч. назад
Победный гол Диего Косты сразу после возвращения, который заставит китайцев повысить предложение
3 ч. назад
Сеск Фабрегас вышел в старте 5 раз, но лидирует в «Челси» по количеству ассистов
4 ч. назад
Перемывать Косте. Чем запомнился бомбардир «Челси» в первом матче после примирения
5 ч. назад
Часов не наблюдают. «Арсенал» втащил себя на второе место на 98-й минуте
5 ч. назад
«Челси» обыграл «Халл», Коста забил победный мяч
3 ч. назад
«Арсенал» провел без англичан в стартовом составе на 27 матчей больше, чем все остальные клубы АПЛ
7 ч. назад
Гранит Джака получил пятую красную карточку за полтора сезона и стал лидером топ-5 чемпионатов
7 ч. назад
«Арсенал» забил победный гол на 98-й минуте и поднялся на второе место чемпионата Англии