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Гранит Джака получил пятую красную карточку за полтора сезона и стал лидером топ-5 чемпионатов

Джака получил пятую красную карточку за полтора сезона и стал лидером топ-5 чемпионатов
Eurosport

7 ч. назад

Шутки про Пепе больше не актуальны.

В матче 22-го тура Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бёрнли» и большую часть второго тайма провел в меньшинстве. На 65-й минуте Гранит Джака пошел в подкат двумя прямыми ногами против Стивена Дефура и получил прямую красную карточку.

Это удаление стало для Джаки пятым в национальных чемпионатах за последние полтора сезона – худший результат в топ-5 лиг. В сезоне-2015/16 Гранит, выступавший за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, заработал 3 красные (1 – прямая), а после трансфера в «Арсенал» добавил еще 2 (оба – прямые).

За 3 последних сезона у швейцарца уже 9 удалений.

  • Джака перешел в «Арсенал» в июле за 45 млн евро.

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