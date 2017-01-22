Imago
Гранит Джака получил пятую красную карточку за полтора сезона и стал лидером топ-5 чемпионатов
Шутки про Пепе больше не актуальны.
В матче 22-го тура Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бёрнли» и большую часть второго тайма провел в меньшинстве. На 65-й минуте Гранит Джака пошел в подкат двумя прямыми ногами против Стивена Дефура и получил прямую красную карточку.
Это удаление стало для Джаки пятым в национальных чемпионатах за последние полтора сезона – худший результат в топ-5 лиг. В сезоне-2015/16 Гранит, выступавший за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, заработал 3 красные (1 – прямая), а после трансфера в «Арсенал» добавил еще 2 (оба – прямые).
За 3 последних сезона у швейцарца уже 9 удалений.
- Джака перешел в «Арсенал» в июле за 45 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте