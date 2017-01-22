Часов не наблюдают. «Арсенал» втащил себя на второе место на 98-й минуте

Это была рядовая игра, которые «Арсенал» проводил несколько раз в месяц. «Бёрнли» скучно существовал (даже не жил) в середине таблицы, а единственным ее достоинством были Patek Phillipe главного тренера Дайча – никто из тренеров АПЛ не решался на часы за 53 тысячи евро, а Дайч потратился. Венгер же выставил сильнейший состав из тех, кто был готов на полный матч, и поберег Бельерина – испанский латераль только оправился от травмы и вышел только в конце игры.

«Арсенал» уверенно тискал мяч и искал моменты у штрафной. Санчес привычно жарил на левом фланге с привычными смещениями в центр и привычными плевками оттуда. Озил был привычно восхитителен. За 45 минут глазастый немец высмотрел 34 передачи и каждую любовно довел до партнера. 100% точности пасов – это то, что было нужно «канонирам» в матче с аутсайдером.

Однако вместо Месута атаки лондонского клуба начинал Шкодран Мустафи – немецкий защитник классно видел рывки Санчеса и Жиру и кормил их глубокими передачами со своей половины. Это приводило к большому числу моментов, ударов и угловых, которые подавал Озил и которые всегда в первом тайме находили головы партнеров. Не хватало только точности в завершении.

«Бёрнли» в этой игре не выглядел слабым: мужчины из графства Ланкашир умело оборонялись, знали, как нужно подстраховывать, и не скатывались на глупый вынос мяча к каким-нибудь трибунам. Андре Грей гонял впереди без устали, напрягал Косьельни с Мустафи и искал моменты, чтобы пробить. В итоге к перерыву «Арсенал» легко перебил соперника (14 выстрелов!), но остался на равных по ударам в створ (3:3, шах и мат, Арсен).

Из раздевалок «канониры» вышли с огнем в бутсах. Движения Алексиса и Ивоби ускорились в пару раз, а вращение атак вокруг штрафной Тома Хитона стало таким невыносимым, что могло стошнить. Быстрые футболисты «Арсенала» искали пространство между линиями, нечасто их находили и сбивались на индивидуальные действия и простые стенки.

При таких раскладах обычно спасают стандарты – Озил нашел подачей с корнера Мустафи, и защитник скатил головой мяч в ворота, как красный шар в лузу. Это первый гол Шкодрана в Лондоне, который сразу почти прикончил «Бёрнли»: в этом сезоне парни Шона Дайча ни разу не отыгрывались, если пропускали первыми. Но это же «Арсенал».

Гранит Джака вспомнил, как в первом тайме он поругался со Стивеном Дефуром, и жестко въехал в бельгийца прямой ногой. Арбитр Мосс пошептался с лайнсменом и влепил Джаке прямую красную карточку – это вторая для опорника в сезоне и седьмой в последнем 81 матче. Когда Пепе из «Реала», кажется, успокоился, планета нашла нового мясника и головореза. Леди и джентльмены, прячьте детей, если у вас на глазах играет в футбол Гранит Джака.

Венгер пожертвовал правым флангом и отправил вместо Ивоби Франсиса Коклена – один Рэмзи не справился бы с опорной зоной в одиночестве. «Бёрнли» все плотнее сжимал тиски, ударов по воротам Чеха становилось все больше, хотя вроде бы Лондон поправил равновесие и добавил игрока в нужную зону. У гостей был виден технический брак – их диагонали не доходили до партнеров, а штрафные ложились по центру ворот. Дайч выпустил Джоуи Бартона – контракт брутального англичанина действует всего до конца сезона, это его второй матч за клуб, а в первом он со стандарта похоронил «Саутгемптон». Жаль, что больше штрафных «Бёрнли» не зарабатывал.

Из-за травмы Марни и ругани с Джакой арбитр Мосс добавил семь минут – это Британия и ее традиции, сэр. На второй компенсированной Франсис Коклен стукнул соперника по ноге и привез пенальти. С судьей поспорили, скорее, для порядка, потому что стук ноги об ногу был слышен повсюду. Андре Грей легко переиграл Чеха и сравнял счет. Пожалуй, это было даже закономерно.

А за четыре оставшиеся минуты «Арсенал» снова втащил себя в топ. Вдесятером они обложили ворота Хитона противотанковыми ежами и бесстрашно шли на любой мяч. Лоран Косьельни получил шипами по дулу, а Алексис Санчес оставил от надежд «Бёрнли» на ничью огромную воронку – его снаряд не промахивается.

После того как «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» потеряли очки, «канониры» взлетели с родного четвертого на высокое второе место. «Челси» почти не догнать, но для «Арсенала» быть выше «шпор» в таблице – это такая же английская традиция, как тьма бонусных минут, Ферги-тайм или ошибки арбитров. Скажите «Это Британия, сэр» с чилийским акцентом.

«Арсенал» – «Бёрнли» – 2:1

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