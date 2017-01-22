AFP

«Арсенал» провел без англичан в стартовом составе на 27 матчей больше, чем все остальные клубы АПЛ

«Арсенал» провел без англичан в стартовом составе на 27 матчей больше, чем все остальные клубы АПЛ
Eurosport

3 ч. назад

А – академия.

Арсен Венгер не выпустил ни одного англичанина в стартовом составе «Арсенала» на матч 22-го тура чемпионата Англии против «Бёрнли». Этот случай стал 149-м для «канониров». Все остальные клубы Премьер-лиги в совокупности выходили на поле с 11 легионерами на 27 раз меньше (122).

  • «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счетом 2:1 благодаря пенальти на 98-й минуте.
  • Цвета лондонского клуба с первых минут защищали 2 немца, 2 француза, чех, бразилец, испанец, швейцарец, нигериец, валлиец и чилиец. На замену Венгер выпустил третьего француза, второго испанца и лишь на 87-й минуте вместо Оливье Жиру появился англичанин Дэнни Уэлбек.
  • «Канониры» набрали 47 очков и вышли на второе место. Отставание от «Челси» составляет 5 баллов.

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