Перемывать Косте. Чем запомнился бомбардир «Челси» в первом матче после примирения

Теплое общение с фанатами на разминке

Несмотря на скандал с возможным отъездом в Китай, болельщики «Челси» встретили вернувшегося в старт нападающего трогательными кричалками. Диего приветливо им махал, будто и не было никакого скандала. Возвращение Диего пришлось на его сотый матч за «Челси».

Гол из спорного офсайда

Диего мог забить уже на 10-й секунде матча. После того, как лондонцы развели мяч с центра поля, Азар навесил на линию штрафной «Халла», Коста поймал мяч на ногу и бахнул рядом со штангой. После этого игроки «Челси» долго бродили вокруг штрафной соперника, в том числе и Коста. Бразилец забил в первый раз в игре на 41-й минуте, но лайнсмен зажег спорный офсайд.

Чистый гол

В связи с тяжелой травмой защитника «Халла» Мэйсона в начале матча судья компенсировал 9 минут к первому тайму, а Коста забил важнейший мяч на шестой из них. Прострел реактивного Мозеса был так же хорош, как и удар Диего в угол. Бразилец забил «тиграм» в четвертой игре подряд.

Жесты в адрес трибун после гола

После гола Коста сразу помчался к болельщикам и жестами показал – пустая болтовня его не интересует, потому что на все и за все он отвечает голами.

Агрессивная игра

Как всегда, лучший бомбардир «Челси» классно прессинговал защитников и открывался. Всего за матч он сделал 56 касаний, 30 передач с точностью 80%, 6 раз пробил по воротам Якуповича, из которых один оказался голевым, 3 – в створ и 2 было заблокировано. Кажется, Конте заменил Косту на последних минутах только для того, чтобы он лишний раз почувствовал, как его обожает «Стэмфорд».

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