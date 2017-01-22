Сеск Фабрегас вышел в старте 5 раз, но лидирует в «Челси» по количеству ассистов

«Челси» обыграл «Халл Сити» в матче 22-го тура Премьер-лиги со счетом 2:0. Второй гол был забит Гари Кэйхиллом с подачи Сеска Фабрегаса, который заработал шестой ассист в Премьер-лиге-2016/17.

Испанец вышел на замену на 71-й минуте. Сеск 5 раз появлялся в стартовом составе и провел на поле в общей сложности 513 минут. Равное количество голевых передач с Фабрегасом отдал Неманья Матич, но на его счету 19 стартов и 1709 игровых минут.

«Челси» лидирует с 8-очковым отрывом «Арсеналом».

В ближайшем туре «синие» поедут в гости к «Ливерпулю».

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