Игрок «Халла» получил перелом черепа в столкновении с Гари Кэйхиллом из «Челси»

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон получил перелом черепа в гостевом матче чемпионата Англии против «Челси» (0:2), столкнувшись на 12-й минуте с защитником «синих» Гари Кэйхиллом. Удар пришелся в висок.

Медицинская бригада «Халла» воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован.

«Клуб подтверждает, что Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси», – говорится в заявлении «Халла». – Он был доставлен в госпиталь, где перенес операцию. Райан находится в стабильном состоянии и останется в больнице в течение следующих нескольких дней».

Мэйсон в сезоне-2016/17 провел 16 матчей и забил 1 гол.

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