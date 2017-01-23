«Арсенал» побеждал в матчах АПЛ после удалений чаще, чем проигрывал

«Арсенал» вырвал 3 очка у «Бёрнли» (2:1), хотя из-за красной карточки Джаки играл в меньшинстве последнюю четверть часа. Эта победа стала для «канониров» 31-й в матчах, где у лондонского клуба были удаления. Проиграл при этом «Арсенал» 26 встреч. У всех остальных клубов АПЛ в матчах с удалениями отрицательный баланс побед и поражений.

В сезоне-2016/17 «Арсенал» выиграл обе встречи Премьер-лиги, в которых оставался в меньшинстве из-за удалений. Обе красные карточки, причем прямые, получил Гранит Джака.

В 3 матчах «Арсенала» с удалениями у соперника команда Венгера одержала 1 победу при 1 ничьей и 1 поражении.

«Арсенал» идет вторым, отставая от «Челси» на 8 очков.

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