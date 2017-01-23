Жозе Моуринью: «Юрген Клопп против трансферов в Китай? Некоторые преувеличивают свою важность»

Жозе Моуринью прокомментировал слова Юргена Клоппа, раскритиковавшего экс-игрока «Челси» Оскара за переезд в китайский чемпионат.

«Я знаю, что некоторые мои коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле. Они считают, что у них есть право вмешиваться в жизнь других людей. Я не из их числа. Каждый сам несет ответственность за свою жизнь, и я никого не критикую.

О случае с Уэйном Руни, честно говоря, у меня нет никаких мыслей, потому что он мне ни о каких предложениях не говорил. Все зависит от него.

Я не хочу критиковать футболистов, решивших переехать в Китай. Это их жизнь, они строят свою жизнь, свою карьеру. Деньги – огромные, но и опыт можно оказаться интересным», – цитирует Моуринью Daily Mail.

После 22 туров АПЛ «Ливерпуль» Клопп идет четвертым (45 очков), «МЮ» Моуринью – шестым (41).

Все новости АПЛ

Все-все-все главные истории в вашем телеграме