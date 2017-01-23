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Джон Терри и Гари Кэйхилл навестили Райана Мэйсона в госпитале

Терри и Кэйхилл навестили Мэйсона в госпитале
Eurosport

45 мин. назад

Футболисты «Челси» поддержали беднягу.

Полузащитник «Халла» получил перелом черепа после столкновения с Гари Кэйхиллом в первом тайме 22-го тура чемпионата Англии. Мэйсона доставили в больницу прямо с футбольного поля.

Защитники «синих» не остались равнодушными к сопернику. Джон Терри и Гари Кэйхилл навестили парня в госпитале, выразив готовность оказать любую посильную помощь, сообщает Goal.

  • Райан Мэйсон в сезоне-2016/17 провел 16 матчей и забил 1 гол.
  • «Челси» лидирует в АПЛ после 22 туров (55 очков).

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