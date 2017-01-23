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Джон Терри и Гари Кэйхилл навестили Райана Мэйсона в госпитале
Футболисты «Челси» поддержали беднягу.
Полузащитник «Халла» получил перелом черепа после столкновения с Гари Кэйхиллом в первом тайме 22-го тура чемпионата Англии. Мэйсона доставили в больницу прямо с футбольного поля.
Защитники «синих» не остались равнодушными к сопернику. Джон Терри и Гари Кэйхилл навестили парня в госпитале, выразив готовность оказать любую посильную помощь, сообщает Goal.
- Райан Мэйсон в сезоне-2016/17 провел 16 матчей и забил 1 гол.
- «Челси» лидирует в АПЛ после 22 туров (55 очков).
Таблица английской Премьер-лиги
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