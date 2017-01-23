AFP

ФА обвинила Арсена Венгера в атаке и оскорблении четвертого рефери матча с «Бёрнли»

ФА обвинила Венгера в атаке и оскорблении четвертого рефери матча с «Бёрнли»
Eurosport

10 ч. назад

Француз ответит за плохое поведение.

Главный тренер «Арсенала» получил повестку в футбольную ассоциацию Англии. Француза обвинили в неподобающем поведении в отношении четвертого арбитра встречи с «Бёрнли»: на 92-й минуте главный судья Джон Мосс удалил Венгера, после чего тот выругался в адрес помощника арбитра Энтони Тэйлора и несколько раз толкнул его локтем.

Француз уже объянил ситуацию. «Сожалею. Я должен был заткнуться и отправиться домой. Извините меня за произошедшее», – раскаялся Венгер, которого цитирует Sky Sports.

  • Арсен должен ответить на обвинения до вечера 26 января.
  • Матч «Арсенал» – «Бёрнли» завершился победой «канониров» со счетом 2:1

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