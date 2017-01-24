Юрген Клопп: «Я выжму из Стивена Джеррарда тренерский максимум»

Юрген Клопп пообещал, что прокачает Стивена Джеррарда до максимального тренерского уровня. «У нас со Стивеном был очень долгий разговор. Все знают, что он замечательный парень, и мне важно было узнать, чего именно он хочет. Стиви сказал, что мечтает стать тренером. Это очень круто.

Со своей стороны я пообещал, что сделаю все возможное, чтобы он стал лучшим коучем, каким только может быть. Я готов и хочу этого», – заявил Клопп Sky Sports.

Стивен Джеррард в январе 2017-го возглавил академию «красных».

Как игрок Стивен провел за «Ливерпуль» 504 матча и забил 120 мячей.

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