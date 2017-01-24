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ФА дисквалифицирует Арсена Венгера за атаку четвертого арбитра минимум на 3 матча

ФА дисквалифицирует Венгера за атаку четвертого арбитра минимум на 3 матча
Eurosport

9 ч. назад

У главного тренера «Арсенала» большие проблемы.

Встреча 22-го тура АПЛ «Арсенал» – «Бёрнли» завершилась для Венгера на 92-й минуте, когда главный арбитр Джон Мосс удалил француза со скамейки, после чего тот несколько раз оскорбил и толкнул четвертого судью Энтони Тэйлора.

За свое поведение Венгер получит минимум трехматчевый бан, сообщает The Mirror. При этом Арсену запретят посещать не только раздевалку команды, но и стадион.

  • В случае трехматчевой дисквалификации Венгер пропустит игры «Арсенала» против «Саутгемптона» в Кубке Англии, а еще игры АПЛ с «Уотфордом» и «Челси».

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