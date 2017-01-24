Imago
«МЮ» урежет зарплаты Златана, Погба и Руни на 25%, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
Хочешь делать деньги в Манчестере – побеждай.
Дорогостоящее трио звезд «красных дьяволов» может потерять четверть футбольных доходов в случае неудачного выступления в чемпионате Англии-2016/17.
Если «Ман Юнайтед» не прорвется в Лигу чемпионов-2017/18, то лидеры потеряют 25 процентов от зарплат. Как сообщает Express, Поль лишится более 84 тысяч евро в неделю, Ибра – почти 64 тысяч.
- После 22 туров национального чемпионата «Юнайтед» занимает шестую строчку.
- От «Ливерпуля», занимающего четвертое место, команду Жозе Моуринью отделяет 4 балла.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Канал в телеграме, который всегда в Лиге чемпионов каналов телеграма
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте