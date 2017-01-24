В АПЛ защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд фолит в среднем раз в 4 матча

Выступая за «Тоттенхэм» в чемпионате Англии, Тоби за 4625 минут игрового времени нарушил правила всего лишь 13 раз. Каждый фол футболист совершает в среднем за 3,95 матча.

И да, Тоби Алдервейрелд – защитник.

«Тоттенхэм» занимает третье место в чемпионате Англии-2016/17.

«Шпоры» пропустили 16 голов – меньше только у лидирующего «Челси» (15).

Турнирная таблица чемпионата Англии

Канал в телеграме, который такой же крутой, как Тоби