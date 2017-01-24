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В АПЛ защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд фолит в среднем раз в 4 матча
«Спартак» упустил фундаментального игрока.
Выступая за «Тоттенхэм» в чемпионате Англии, Тоби за 4625 минут игрового времени нарушил правила всего лишь 13 раз. Каждый фол футболист совершает в среднем за 3,95 матча.
И да, Тоби Алдервейрелд – защитник.
- «Тоттенхэм» занимает третье место в чемпионате Англии-2016/17.
- «Шпоры» пропустили 16 голов – меньше только у лидирующего «Челси» (15).
Турнирная таблица чемпионата Англии
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