Telegraph: полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела не играет из-за смерти пса

Ламела не выходит на поле с октября 2016-го. Сначала аргентинец восстанавливался от травмы бедра, а сейчас сильно переживает из-за смерти пса Симбы. После потери пса Эрик отпросился у «Тоттенхэма» в Рим, чтобы продолжать восстановление от травмы там.

По информации The Telegraph, Почеттино разрешил Ламеле уехать, чтобы залечить душевные раны. Медицинское обследование не выявило у полузащитника никакого повреждения.

В АПЛ-2016/17 в активе 24-летнего футболиста 9 матчей, 1 ассист и 1 мяч.

С сезона-2013/14 Ламела из-за травм пропустил в общей сложности 279 дней и 48 игр.

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