Игрок «Арсенала» Гранит Джака обматерил сотрудника аэропорта и был доставлен в полицию

Инцидент случился в аэропорту Хитроу, когда Джака провожал друга Леонарда Лекая из клуба «Мёнхенгладбах» (шестой немецкий дивизион). Компания опоздала на посадку, из-за чего сотрудники аэропорта запретила им подняться на борт.

По информации Daily Mail, это возмутило Джаку, который на немецком оскорбил сотрудника аэропорта, назвав того «гребанной сукой». После этого очевидцы вызвали полицию, и футболист был доставлен в ближайший участок для дачи показаний.

За день до этого Джака получил красную карточку в матче АПЛ против «Бёрнли».

Это удаление стало для Джаки пятым в национальных чемпионатах за последние полтора сезона – худший результат в топ-5 лиг. В сезоне-2015/16 Гранит, выступавший за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, заработал 3 красные (1 – прямая), а после трансфера в «Арсенал» добавил еще 2 (оба – прямые).

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