PA Sport
«Это моя рубашка». Дэвид Бекхэм освежил трансляцию сына в Periscope
Бруклин популярен, но папа намного круче.
Бекхэм-младший общался с подписчиками в Periscope и все было хорошо. Но на трансляцию попал Дэвид и не упустил шанса затроллить сына: «Ты же должен быть в школе? Кстати, это моя рубашка».
- У Дэвида Бекхэма 3 три сына и дочь: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и Харпер Севен (2011).
- Бруклин займется актерской карьерой.
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