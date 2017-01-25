«Это моя рубашка». Дэвид Бекхэм освежил трансляцию сына в Periscope

Бекхэм-младший общался с подписчиками в Periscope и все было хорошо. Но на трансляцию попал Дэвид и не упустил шанса затроллить сына: «Ты же должен быть в школе? Кстати, это моя рубашка».

У Дэвида Бекхэма 3 три сына и дочь: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и Харпер Севен (2011).

Бруклин займется актерской карьерой.

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