Филиппе Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем»

Новый контракт Коутиньо вступит в силу с 1 июля 2017 года. По данным Daily Mail, соглашение рассчитано до 2022 года, а зарплата бразильца составит около 230 тысяч евро в неделю.

«Я очень рад подписать новый контракт. Очень благодарен клубу и подписание нового контракта показывает, насколько я здесь счастлив. Буду работать еще больше, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – цитирует Коутиньо официальный сайт клуба.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из «Интера» в январе 2013 года. В 163 матчах за мерсисайдцев полузащитник забил 34 мяча.

По итогам 2016 года 24-летний футболист завоевал награду Samba d'Or, вручаемую лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

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