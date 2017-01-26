Reuters
«СЭ»: защитник «Челси» Бранислав Иванович будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год
Серб возвращается в РФПЛ.
Иванович согласился на трансфер в «Зенит», а сделка будет закрыта в ближайшие дни. По информации «СЭ», Бранислав заключит контракт на 2,5 года и будет получать 5 млн евро за сезон.
Сообщается, что серб перейдет в питерский клуб бесплатно.
- В АПЛ-2016/17 32-летний защитник провел 13 матчей (7 в стартовом составе).
- Иванович играет за «Челси» с 2008 года.
- Бранислав уже играл в РФПЛ: с 2006 по 2008 годы серб выступал за «Локомотив», который получил от «Челси» за футболиста 12 млн евро.
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