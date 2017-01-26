Reuters

«СЭ»: защитник «Челси» Бранислав Иванович будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год

«СЭ»: Иванович будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год
Eurosport

2 ч. назад

Серб возвращается в РФПЛ.

Иванович согласился на трансфер в «Зенит», а сделка будет закрыта в ближайшие дни. По информации «СЭ», Бранислав заключит контракт на 2,5 года и будет получать 5 млн евро за сезон.

Сообщается, что серб перейдет в питерский клуб бесплатно.

  • В АПЛ-2016/17 32-летний защитник провел 13 матчей (7 в стартовом составе).
  • Иванович играет за «Челси» с 2008 года.
  • Бранислав уже играл в РФПЛ: с 2006 по 2008 годы серб выступал за «Локомотив», который получил от «Челси» за футболиста 12 млн евро.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем

02:04
Популярные видео
2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку
6 867 просмотров2 ч
Укороченнейший Федерера, меткий обводящий Вандевеге и еще 3 самых-самых удара 11-го дня
2 038 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
«Это моя рубашка». Дэвид Бекхэм освежил трансляцию сына в Periscope
2
Городской сумасшедший. Чему учит провал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы
3
«Иди спать, завтра тренировка». Куртуа и Аспиликуэта затроллили щегла из юниорки «Челси»
4
Филиппе Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем»
5
«СЭ»: защитник «Челси» Бранислав Иванович будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год
6
Игрок «Арсенала» Гранит Джака обматерил сотрудника аэропорта и был доставлен в полицию
7
Telegraph: полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела не играет из-за смерти пса
8
«МЮ» урежет зарплаты Златана, Погба и Руни на 25%, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
3 ч. назад
Выбери новый клуб для нападающего «МЮ» Уэйна Руни
4 ч. назад
Городской сумасшедший. Чему учит провал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы
2 ч. назад
«СЭ»: защитник «Челси» Бранислав Иванович будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год
Вчера в 13:09
Филиппе Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем»
Вчера в 11:05
Угадай капитана по клубу АПЛ
Вчера в 00:20
«Это моя рубашка». Дэвид Бекхэм освежил трансляцию сына в Periscope
Вчера в 23:36
«Иди спать, завтра тренировка». Куртуа и Аспиликуэта затроллили щегла из юниорки «Челси»
Вчера в 20:07
Игрок «Арсенала» Гранит Джака обматерил сотрудника аэропорта и был доставлен в полицию