«СЭ»: защитник «Челси» Бранислав Иванович будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год

Иванович согласился на трансфер в «Зенит», а сделка будет закрыта в ближайшие дни. По информации «СЭ», Бранислав заключит контракт на 2,5 года и будет получать 5 млн евро за сезон.

Сообщается, что серб перейдет в питерский клуб бесплатно.

В АПЛ-2016/17 32-летний защитник провел 13 матчей (7 в стартовом составе).

Иванович играет за «Челси» с 2008 года.

Бранислав уже играл в РФПЛ: с 2006 по 2008 годы серб выступал за «Локомотив», который получил от «Челси» за футболиста 12 млн евро.

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