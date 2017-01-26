Городской сумасшедший. Чему учит провал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы

Самый раскрученный тренер планеты попал в АПЛ и через четыре месяца после старта признался, что скоро завершит карьеру. Его «Ман Сити», потративший на летние трансферы 213 миллионов евро, корячится на пятой строчке и отстает от «Челси» (экс-десятое место) на 12 очков. Англия удивляет Пепа каждые выходные – наверное, он и сам уже пожалел, что согласился на должность в Манчестере.

Ниже – четыре урока для тренера, который впервые в жизни получил два 0:4 за сезон.

Долой перфекционизм

В конце 90-х Стив Джобс вернулся в Apple и запустил работу над новым компьютером Mac. Девайс проектировали лучшие дизайнеры планеты, но когда они показали Джобсу финальный результат, основатель компании пришел в бешенство. «Это дерьмо! Какого черта у нас диск вставляется через дисковод? Должна быть щель, как в элитных автомобилях!» – Стив истерил так, что его не могли успокоить несколько часов.

Оказалось, что реализовать идею Джобса невозможно – пришлось бы переделывать весь корпус. Соответственно, перед Apple встал вопрос: либо презентовать Mac с обычным дисководом, либо отказаться от релиза. Стив не мог отложить премьеру и выбрал второй сценарий, но взял с дизайнеров обещание, что в следующем поколении они добавят щель для диска.

Эта история показывает, что самые великие перфекционисты и максималисты чувствуют момент, когда нужно пойти на компромисс. У Гвардиолы, которого принято считать гением за достижения в «Барселоне», такого скилла пока нет. Все три года в Германии он талдычил, что нет ничего важнее владения мяча. Итог: три вылета в полуфиналах ЛЧ. Теперь Пеп крутит тот же винил в «Ман Сити», но стратегия явно не приносит результата.

Правда, Гвардиола обвиняет в этом не себя и футболистов, а сверхреализацию соперников и хроническую миопию арбитров. Доверяя своей концепции («Хочу владеть мячом 100% времени»), каталонец игнорирует самый характерный факт: лучший матч сезона «Сити» провел на «Этихаде» против «Барселоны». Победу 3:1 добыла команда, которая контролировала мяч всего 34,7% времени – худший показатель в карьере Хосепа.

Важный момент номер два – контратаки. Если отталкиваться от подсчетов WhoScored, «горожане» в этом сезоне забили четыре мяча после идеальных выпадов со своей половины (больше всех в АПЛ).

Гвардиола знает эту статистику лучше всех, но ни разу не отдал мяч сопернику, чтобы посмотреть, как тот замнется возле штрафной, не понимая, что делать дальше. Зато «Сити» очень гостеприимен к чужим контратакам – «Эвертон» и «Тоттенхэм» не дадут соврать.

Долой принципы

В сентябре Пеп еще чувствовал себя королем (пять матчей – пять побед), поэтому заявил, что Яя Туре не будет играть, пока его агент Дмитрий Селюк не извинится перед коучем «Сити». В ответ русскоязычный импресарио дал пару десятков омерзительных интервью – после них Туре могли выселить с базы. «Кто такой этот Гвардиола, чтобы я перед ним извинялся?» – так выглядит самая мягкая фраза из спичей Селюка.

В ноябре Яя обратился к Дмитрию, чтобы тот все же попросил прощения. Агент предложил Гвардиоле начать все с чистого листа, но фактически извинений не прозвучало. Впрочем, у Пепа уже не оставалось выбора: на «Кристал Пэлас» не хватало опорников, и тренер был вынужден расчехлить ивуарийца.

Бан закончился, Туре вернулся в старт и добавил «Сити» мощи, но никто до сих пор не знает, зачем Гвардиола 2,5 месяца держал одного из лидеров в чулане. Заветных слов от Селюка он так и не дождался, поэтому с тем же успехом мог рассчитывать на Яя еще в августе.

Нужно верить в людей

Небольшой квиз для тех, кто весь последний месяц праздновал Новый год.

У кого не было сэйвов со 2 января? Кто пропустил шесть голов после шести последних выстрелов в створ? Кому закинули в домик в матче с «Эвертоном»? Кто отбил всего 32% ударов с 1 декабря?

Его зовут Клаудио Браво, ему 33 года, и «Сити» заплатил за него 18 миллионов евро (какой кошмар). Главной причиной для трансфера этого голкипера Пеп назвал игру ногами: Харт настолько не впечатлил его в этом плане, что на основном вратаре «Сити» тут же поставили жирный крест. Ему даже не дали конкурировать с Браво, а просто отправили в «Торино», чтобы играл и не ныл.

В Италии у Джо много работы: туринцев обстреливают со всех сторон. Харт выручает настолько здорово, что на него теперь претендуют «Ливерпуль» (похоже на истину) и «Челси» (пока что напоминает слух).

А Браво попал в совершенно идиотскую ситуацию. Его бесят Англия и Манчестер; ему каждый матч выделяют новых защитников (сыграться просто нереально); у него уже ноль уверенности – над вратарем хохочет вся Европа. Но Клаудио нельзя даже сесть на лавку, потому что за спиной – 35-летний Вилли Кабальеро, с которым все будет еще хуже.

Стоила ли того разница в игре ногами? Естественно, нет. Пеп не учел, что в Англии вратарь должен спасать и вынимать из девяток, а не только раздавать лонгболы (кстати, с ними у Браво тоже все печально). Гвардиола изначально не поверил в Харта и заслуженно за это расплачивается: если бы Джо остался в обойме, то его бы уже давно выпустили вместо Клаудио.

Нужно смотреть в паспорт и на ростомер

Пеп адаптирует принципы Кройфа там, где для этого нет кадров – это примерно так же наивно, как рвануть во Владивосток плацкартом и надеяться на комфорт.

У Гвардиолы сразу две проблемы, которые он должен был решить еще летом, когда разбазаривал 200 с лишним миллионов евро.

Возраст крайних защитников. Коларову 31 год, Санья 33 (скоро 34), Клиши 31, Сабалете 32. Им объективно не хватает сил, чтобы носиться туда обратно и выдерживать интенсивность прессинга. Учитывая, что в центре бесконечно плох Джон Стоунз (тухлый защитник за 55,6 млн евро), оборона «Сити» слишком часто оставляет соперников на убойных позициях. Если Пеп ничего с этим не сделает, то в сезоне-2017/18 «горожане» будут оттачивать владение на мешках из Лиги Европы.

Рост нападающих. По непонятным причинам Гвардиола решил, что модель, которая функционировала в «Барселоне», будет такой же эффективной и в «Сити». Но в Каталонии у Пепа играли гении (Хави, Иньеста, Месси), а на «Этихаде» собраны просто качественные футболисты. Рост Агуэро – 173 сантиметра, Стерлинга – 170, Сильвы – 173, Нолито – 175, Наваса – 170. Выделяются только Де Брёйне (181) и Сане (183), но они дрищи. Ихеаначо высокий (187 см), но слишком молодой (20 лет) и непредсказуемый: в этом сезоне ему выделили меньше 500 минут.

Без форварда калибра Левандовского все длинные передачи улетают сопернику («Сити» по-собачьи борется за подборы), а навалы в конце матчей однозначно бесполезны – все уже знают, что эта команда может пролезть к воротам только низом.

Из-за этой предсказуемости Пеп уже думает над продажей символа коротышечной атаки – Серхио Агуэро. Его трансфер будет очередной ошибкой – такой же нелепой, как слив Джо Харта ради Клаудио Браво.

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