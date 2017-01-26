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Танкреди Пальмери: «Шанхай Шеньхуа» предложил Уэйну Руни 36,5 миллионов евро в год»

Пальмери: «Шанхай Шеньхуа» предложил Руни 36,5 миллионов евро в год»
Eurosport

2 ч. назад

«Манчестер Юнайтед» грозит снизить зарплату, а тут такой шанс.

«Шанхай Шеньхуа» в декабре сделал Карлоса Тевеса самым высокооплачиваемым футболистом в мире, а теперь готов пополнить состав бывшим партнером аргентинца по «МЮ».

Команда, занявшая четвертое место в китайской Суперлиге-2016/17, предложила лучшему бомбардиру в истории «красных дьяволов» и сборной Англии Уэйну Руни 36,5 млн евро в год, сообщил итальянский инсайдер Танкреди Пальмери.

  • В январе Китайская футбольная ассоциация ужесточила лимит до трех легионеров на поле, а затем объявила о намерении пересмотреть зарплаты футболистов в сторону понижения.
  • На настоящий момент годовой оклад Тевеса в «Шанхай Шеньхуа» составляет 40 млн евро.
  • 21 января Руни забил 250-й мяч в составе «МЮ» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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