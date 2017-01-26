AFP

Жозе Моуринью: «МЮ» – дом сэра Алекса Фергюсона, и я не ответил бы на критику с его стороны»

Моуринью: «МЮ» – дом Фергюсона, и я не ответил бы на критику с его стороны»
Eurosport

1 час назад

Португальцу не чуждо уважение к другим.

Жозе Моуринью попросили ответить на слова Алекса Фергюсона, давшего положительную оценку работе португальца на «Олд Траффорд».

«Безусловно, сэр Алекс – очень важный человек в клубе, и его слова имеют огромное значение, но мне не следует их комментировать. Я бы промолчал, даже если бы услышал критику из его уст. Я слишком сильно уважаю сэра Алекса.

Я всегда чувствовал поддержку с его стороны за исключением тех случаев, когда тренировал прямых конкурентов и играл против его команды. Думаю, он тоже чувствовал мою поддержку, когда я работал в Италии и Испании.

Друзья всегда желают друг другу добра, и поддержка простым СМС в трудные моменты может многое значить. Сэр Алекс еще и очень вежлив – он не хочет постоянно крутиться вокруг нас. Я сказал ему, что команда – его дом, и «МЮ» навсегда останется таковым.

Пару раз он ездил с нами на автобусе и на поезде, навещал парней. Мы знаем, что это его клуб, его жизнь, что он нас поддерживает», – сказал Моуринью Sky Sports.

  • После 22 туров «МЮ» занимает шестое место в АПЛ. Команда на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

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