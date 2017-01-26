AFP

Арсен Венгер: «Гранит Джака отрицает расистские высказывания в адрес сотрудников аэропорта»

Венгер: «Джака отрицает расистские высказывания в адрес сотрудников аэропорта»
Eurosport

49 мин. назад

Кто бы мог подумать.

В понедельник Гранита Джаку задержала полиция после конфликта с сотрудниками British Airways. Футболист отпустил грубые слова на немецком языке. По утверждению очевидцев, высказывания Джаки содержали расистские оскорбления.

«Я говорил с Гранитом, и он отрицает происшествие. Он уверяет, что не произносил приписываемых ему выражений», – цитирует Венгера ESPN.

Главный тренер «Арсенала» доволен швейцарем, несмотря на недавнее удаление в матче с «Бёрнли».

«Я бы предпочел, чтобы Джака не шел в подкаты и твердо стоял на ногах. Гранит продемонстрировал фантастическое отношение к делу с первых дней в клубе.

Никто не знает, как будет вести себя футболист изо дня в день, но могу заверить, что с ним очень приятно работать. Я ни от кого не слышал плохого слова в адрес Гранита», – добавил Венгер.

  • Джака провел 27 матчей в сезоне-2016/17, забил 3 гола, сделал 2 ассиста и получил 2 прямые красные карточки.

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