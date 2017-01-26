Жозе Моуринью: «Нет проблемы в том, что Антони Марсьяль отдохнул в Париже во время матча со «Стоком»

21 января Антони Марсьяль, в декабре рассматривавший вариант со сменой клуба, был замечен в столице Франции, пока его команда играла против «Стока» в Премьер-лиге (1:1).

«Обычно я отпускаю лишь одного незаявленного футболиста на отдых, чтобы избежать травм на тренировке. Но сейчас у команды не так много дней для паузы, поэтому я хочу дать игрокам определенную свободу выбора.

Нужны ли им выходные в те уикенды, когда они не попадают в заявку, пусть решают сами. Если Марсьяль посчитал, что ему лучше отдохнуть в Париже, то все в порядке.

Если травмы не спутают планы на эти выходные, я выпущу на поле Серхио Ромеро, а Жоэл Перейра займет место на скамейке. Давид де Хеа будет свободен – если он захочет насладиться двумя днями отдыха, поехав в Испанию, то сможет это сделать», – цитирует Жозе Моуринью Sky Sports.

В конце декабря агент француза Филипп Ламболи утверждал, что Марсьяль ведет переговоры с «Севильей» об аренде.

На счету полузащитника 21 матч в сезоне-2016/17, 6 голов и 3 голевые передачи.

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