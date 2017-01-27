AFP
«Милан» отправил Мбайе Ньянга в аренду в «Уотфорд»
Третья попытка «россонери» избавиться от француза.
«Уотфорд» объявил о соглашении с «Миланом» об аренде Мбайе Ньянга. 22-летний футболист проведет в Англии вторую половину сезона-2016/17, а летом «шершни» смогут выкупить француза. В новом клубе Ньянг получил 21-й номер.
- Ньянг перешел в «Милан» из «Канна» в 2012 году за 3 млн евро, после чего успел побывать в арендах в «Монпелье» и «Дженоа».
- В сезоне-2016/17 Ньянг провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
- «Уотфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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