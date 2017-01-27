Eurosport
Клаудио Раньери: «Владелец «Лестера» попросил набрать 40 очков, чтобы точно не вылететь из АПЛ»
Чемпионы Англии вернулись к задаче минимум.
Речь идет о выживании в Премьер-лиге, пока команда ждет плей-офф Лиги чемпионов.
«Мой босс сказал, что нужно набрать 40 очков, что бы не произошло.
Конечно, Вишай Шривадданапрабха недоволен сезоном, это нормально, ведь он владелец. Но он отлично знает, что мои амбиции даже выше, чем у него, для меня важен каждый матч», – приводит слова Раньери Sky Sports.
- «Лестер» – действующий чемпион АПЛ.
- В сезоне-2016/17 команда Раньери набрала 21 очко и занимает 15-е место в таблице.
Турнирная таблица чемпионата Англии по футболу
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