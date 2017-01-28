Питер FM. Почему 35-летний Крауч снова в моде

Перед началом сезона Арсен Венгер метко назвал АПЛ чемпионатом мира среди тренеров. Бруну Мартинс Инди из «Стока» позже уточнил: такого тактического разнообразия он не встречал еще нигде. «Здесь у каждой команды свой собственный стиль. Например, в Голландии более-менее все хотят строить атаку через короткий пас. Когда же ты выступаешь за португальский гранд, ты знаешь, что соперник будет защищаться и контратаковать. Но в Англии вам может противостоять команда, заточенная на комбинационный футбол, а уже через неделю – команда, которая нацелена на подборы. Команды могут менять стиль даже по ходу отдельно взятой игры», – удивлялся защитник.

Тренирующий Мартинса Инди Марк Хьюз старается не пропускать новые тренды. Когда в моде оставались фирменные черты «Барселоны», Хьюз перестраивал «Сток» на владение мячом и даже использовал ложную девятку в нападении. Когда значительная часть АПЛ перестроилась на схему с тремя защитниками, Марк снова показал гибкость: выкатил расстановку 3-4-3, пускай на эту идею его сподвиг вовсе не «Челси» Антонио Конте, а успех Уэльса на Евро.

Лучшие качества 35-летнего Питера Крауча никак не вписывались в последние тенденции: к Рождеству форвард-гигант набил всего один старт в АПЛ. Отсутствие игровой практики настолько беспокоило Крауча, что он несколько раз стучался в кабинет к Хьюзу и на полном серьезе рассматривал вариант с уходом из клуба. Времена больших нападающих, казалось, безвозвратно прошли.

Вернуть Крауча к жизни вынудил Юрген Клопп и его последователи – грубо говоря, та категория тренеров, что заразила Премьер-лигу интенсивным прессингом. Чтобы преодолеть его на «Энфилде», Хьюз обратился за помощью к страйкеру, сопроводив это нехитрой установкой: разбивать давление «Ливерпуля» длинными забросами в направлении Питера.

Поражение 1:4 намекает, что план Хьюза однозначно провалился, похваливший тактику соперника Клопп – что не совсем. После матча Юрген назвал Крауча выдающимся игроком, когда дело доходит до борьбы в воздухе: англичанин выиграл 10 единоборств на втором этаже, а самой популярной комбинацией «Стока» стали забросы на Крауча со стороны голкипера Ли Гранта.

Одновременно Клопп ухватился за еще одну любопытную деталь, которая получила большое распространение в этом сезоне и автоматически вошла в портфолио Хьюза: «гончары» были нацелены на подборы. Эта фишка АПЛ уже успела шокировать Пепа Гвардиолу, а в «Стоке» вылилась в эволюцию Джо Аллена: если раньше он улавливал движение партнеров (хвалил Джердан Шакири), то теперь применяет отличное чтение игры, чтобы занять оптимальную позицию на случай скидки Крауча.

Игровой интеллект Аллена в сочетании с ростом Крауча позволили «Стоку» не только преодолеть прессинг «Ливерпуля» на старте игры, но и оказать этот прессинг на соперника: в первые 25 минут «гончары» совершили сразу шесть перехватов на чужой трети поля. Даже если Питер скидывал мяч чужому, на противника тут же выдвигался Аллен, отрезая потенциальные варианты для передачи. «Джо великолепно боролся за вторые мячи, поэтому нам пришлось нелегко вначале», – признал позже Клопп.

Мегаполезный перфоманс Крауча не обошелся без личной награды: Питер, наконец, получил постоянную практику. Все четыре следующих матча – против «Челси», «Уотфорда», «Сандерленда» и «МЮ» – нападающий провел от звонка до звонка, закинув на бонусный счет три гола и результативный ассист. Вдохновленный Крауч выбросил мысли о смене клуба и подписал новый контракт.

«Я почти не играл последние полтора года, мне было очень неприятно, но я всегда верил в себя. Я знал, что еще могу оказывать влияние на результат в матчах такого масштаба. К счастью, тренер доверился мне, а я, надеюсь, доказал, что могу продолжать выходить на поле и помогать команде», – рассказал Крауч.

Эту помощь Питер транслирует не только через выигранные единоборства, но и через создание свободных зон для партнеров. Это особенно важно после возвращения с Кубка Африки его прямого конкурента Вильфрида Бони: ивуариец здорово стягивает на себя защитников и отвлекает от опеки партнеров. Крауч – тоже, что дает ему как минимум равные условия для борьбы за место в составе.

Крауч открывается в зоне Валенсии и привлекает внимание Смоллинга (для потенциального кросса Антонио едва ли сгодится). Это приводит к большому разрыву между защитниками «МЮ», куда устремляется Арнаутович

«Пит – хороший парень и отличный футболист. У него нет никакого эго, он просто выходит на поле и делает свое дело. Да, он был разочарован на старте сезона и даже просил меня объяснить, почему не выходит в старте. Я лишь сказал ему, что он остается ценным игроком для команды и обязательно будет играть. Будем надеяться, что ему покорится отметка в 100 голов в Премьер-лиге», – напутствовал Крауча на новые свершения его коуч Хьюз.

До заветной цели Питеру осталось каких-то два мяча, и шансы сделать это теперь точно появятся. Тактический мультикультурализм Премьер-лиги дает возможности игрокам разного калибра – даже тем, про которых все давно подзабыли.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Попасть под пресс. Как Месси усложняет жизнь Бускетсу и другим рабам «Барселоны»

Шпорный момент. Как Эриксен сделал «Тоттенхэм» лучшей командой зимы