Дисквалифицированный за кокаин футболист Жозе Бакстер вернется в «Эвертон»

Воспитанник академии «Эвертона» сыграл за клуб семь матчей, а с 2013 года выступал за «Шеффилд Юнайтед». В феврале 2016-го Бакстер провалил тест на кокаин: следы вещества обнаружили в обеих пробах.

Годовая дисквалификация Жозе заканчивается, и 24-летний полузащитник планирует возвращение в Ливерпуль.

В составе «Шеффилда» Бакстер сыграл 93 матча и забил 20 голов.

Жозе – игрок сборных Англии U-16 и U-17.

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