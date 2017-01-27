Eurosport
Дисквалифицированный за кокаин футболист Жозе Бакстер вернется в «Эвертон»
Позитивный пример для Романа Еременко.
Воспитанник академии «Эвертона» сыграл за клуб семь матчей, а с 2013 года выступал за «Шеффилд Юнайтед». В феврале 2016-го Бакстер провалил тест на кокаин: следы вещества обнаружили в обеих пробах.
Годовая дисквалификация Жозе заканчивается, и 24-летний полузащитник планирует возвращение в Ливерпуль.
- В составе «Шеффилда» Бакстер сыграл 93 матча и забил 20 голов.
- Жозе – игрок сборных Англии U-16 и U-17.
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