AFP
Daily Mail: Димитри Пайет отказался играть за молодежку «Вест Хэма»
Капризный мужчина.
Димитри Пайет, попросивший руководство «Вест Хэма» о трансфере, согласился тренироваться с молодежной командой «молотобойцев» для поддержания формы, но не собирается участвовать в матчах.
29-летний полузащитник опасается травм, что окончательно поставит крест на зимнем трансфере.
- Интерес к французу проявлял его бывший клуб «Марсель», но оба предложения провансальцев в 23,4 и и 26 млн евро были отклонены.
- В сезоне-2016/17 Пайет отыграл 22 матча и забил 3 мяча.
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