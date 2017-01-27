AFP

Daily Mail: Димитри Пайет отказался играть за молодежку «Вест Хэма»

Daily Mail: Пайет отказался играть за молодежку «Вест Хэма»
Eurosport

24 мин. назад

Капризный мужчина.

Димитри Пайет, попросивший руководство «Вест Хэма» о трансфере, согласился тренироваться с молодежной командой «молотобойцев» для поддержания формы, но не собирается участвовать в матчах.

29-летний полузащитник опасается травм, что окончательно поставит крест на зимнем трансфере.

  • Интерес к французу проявлял его бывший клуб «Марсель», но оба предложения провансальцев в 23,4 и и 26 млн евро были отклонены.
  • В сезоне-2016/17 Пайет отыграл 22 матча и забил 3 мяча.

Все новости трансферного рынка

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» и прервал победную серию «Шаркс»

02:40
Популярные видео
То или это. Янсруд выбирает между Месси и Роналду
 255 просмотров10 ч
Жесточайшее падение, после которого вы не встанете, а лыжник встал
4 439 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Городской сумасшедший. Чему учит провал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы
2
Жозе Моуринью: «МЮ» – дом сэра Алекса Фергюсона, и я не ответил бы на критику с его стороны»
3
Клаудио Раньери: «Владелец «Лестера» попросил набрать 40 очков, чтобы точно не вылететь из АПЛ»
4
«СЭ»: защитник «Челси» Бранислав Иванович будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год
5
Жозе Моуринью: «Нет проблемы в том, что Антони Марсьяль отдохнул в Париже во время матча со «Стоком»
6
Танкреди Пальмери: «Шанхай Шеньхуа» предложил Уэйну Руни 36,5 миллионов евро в год»
7
Арсен Венгер: «Гранит Джака отрицает расистские высказывания в адрес сотрудников аэропорта»
8
Дисквалифицированный за кокаин футболист Жозе Бакстер вернется в «Эвертон»
1 минуту назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дисквалифицирован на 4 матча
21 мин. назад
Daily Mail: Димитри Пайет отказался играть за молодежку «Вест Хэма»
6 ч. назад
Дисквалифицированный за кокаин футболист Жозе Бакстер вернется в «Эвертон»
10 ч. назад
Клаудио Раньери: «Владелец «Лестера» попросил набрать 40 очков, чтобы точно не вылететь из АПЛ»
20 ч. назад
«Милан» отправил Мбайе Ньянга в аренду в «Уотфорд»
Вчера в 19:29
Жозе Моуринью: «Нет проблемы в том, что Антони Марсьяль отдохнул в Париже во время матча со «Стоком»
Вчера в 19:18
Арсен Венгер: «Гранит Джака отрицает расистские высказывания в адрес сотрудников аэропорта»
Вчера в 18:27
Жозе Моуринью: «МЮ» – дом сэра Алекса Фергюсона, и я не ответил бы на критику с его стороны»